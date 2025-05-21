Канада допоможе реформувати пенсійну систему України
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Канада розглядає можливість допомоги у створенні нової пенсійної системи для України, подібної до власної.
Про це пише Reuters.
"Ми обговорили, як можемо разом працювати над впровадженням найкращих практик у розбудові пенсійної системи України", – сказав міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.
За його словами, представники Канади провели зустрічі з великими пенсійними фондами, включно з Fairfax, для обговорення можливостей участі в інвестиційних проєктах із відновлення України.
Очікується, що на зустрічі фінансистів G7 обговорюватимуть також залучення приватних інвестицій для відбудови України, яка, за оцінками, потребуватиме понад 500 млрд дол протягом наступного десятиліття.