Канада допоможе реформувати пенсійну систему України

Канада розглядає можливість допомоги у створенні нової пенсійної системи для України, подібної до власної.

Про це пише Reuters.

"Ми обговорили, як можемо разом працювати над впровадженням найкращих практик у розбудові пенсійної системи України", – сказав міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

За його словами, представники Канади провели зустрічі з великими пенсійними фондами, включно з Fairfax, для обговорення можливостей участі в інвестиційних проєктах із відновлення України.

Очікується, що на зустрічі фінансистів G7 обговорюватимуть також залучення приватних інвестицій для відбудови України, яка, за оцінками, потребуватиме понад 500 млрд дол протягом наступного десятиліття.