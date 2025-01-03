Італія пропонує ЄС знизити граничну ціну на газ

Уряд Італії виступає за необхідність визначення верхньої межі ціни на газ у Євросоюзі зі зменшенням цієї стелі до 50-60 євро за мегават-годину.

Про це заявив в радіоінтерв'ю в п'ятницю італійський міністр енергетики Джільберто Пічетто Фратін, передає Укрінформ.

"Я думаю, ЄС повинен продовжити верхню межу ціни на газ, але не на рівні 180 євро, а на рівні 50 або 60 євро", - сказав міністр.

Він запевнив, що в Італії достатньо запасів газу, щоб прожити наступні два місяці без перебоїв.

"Я запевняю всіх, що у нас немає жодних проблем. Газосховища країни заповнені майже на 80%", - заявив Фратін.

Зазначається, що дія існуючого механізму ринкової корекції та обмеження ціни на газ закінчується наприкінці січня цього року.

Він буде застосований лише в тому разі, якщо європейські ціни на газ перевищать 180 євро за мегават-годину – рівень, якого не було досягнуто після запровадження цього механізму.

Між тим, після припинення транзиту російського газу побоювання щодо зростання цін у Європі посилилися. Наразі ціна на газ у Європі становить в середньому 49,85 євро за мегават-годину.

Нагадаємо:

Ціни на природний газ у Європі готуються до тижневого зростання на 5%, оскільки ринок стикається з виснаженням запасів і скороченням поставок після припинення транзиту російського газу через Україну.