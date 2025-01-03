Ціни на газ у Європі за тиждень зросли на тлі зупинки транзиту РФ через Україну

Ціни на природний газ у Європі готуються до тижневого зростання на 5%, оскільки ринок стикається з виснаженням запасів і скороченням поставок після припинення транзиту російського газу через Україну.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У п’ятницю ф’ючерси на газ торгувалися близько €50 за мегават-годину, і за підсумками тижня очікується зростання приблизно на 5%. Це стане третім поспіль тижневим підвищенням, навіть попри низьку активність торгів через новорічні свята.

Ціни на газ у Європі перебувають поблизу 14-місячного максимуму, більше ніж через два роки після енергетичної кризи в регіоні. Припинення поставок російського газу через Україну 1 січня збіглося з найшвидшим зменшенням запасів у сховищах з часів перед кризою.

Похолодання також може сприяти подальшому скороченню запасів. Наразі підземні сховища регіону заповнені приблизно на 72% порівняно з 86% на цей же час торік. Хоча ризик негайного дефіциту в Європі невеликий, поточна ситуація із запасами зробить завдання накопичення газу до наступного опалювального сезону складнішим.

Континент стає більш вразливим до ринкової волатильності, оскільки дедалі більше залежить від глобального ринку скрапленого природного газу (СПГ) для заміщення дефіциту після припинення постачання російського газу через Україну.

Цінові коливання також збігаються зі збоєм у роботі норвезького заводу СПГ Hammerfest, який призупинив операції до 9 січня через поломку компресора. Будь-які збої в роботі глобальних експортних заводів СПГ можуть збільшити цінові коливання.

Ф’ючерси на газ на найближчий місяць у Нідерландах, які є європейським еталоном, залишалися стабільними на рівні €50,20 за мегават-годину станом на 8:41 ранку в Амстердамі.

У довгостроковій перспективі ціни мають знизитися, оскільки на ринок вийдуть додаткові постачання, включаючи російський газ через Україну.

Нагадаємо:

Європейський Союз збільшив імпорт російського скрапленого природного газу на тлі поглиблення напруженості навколо трубопровідних поставок, які проходять через Україну.

ЄС спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами з часів енергетичної кризи трирічної давнини через похолодання та зниження морських поставок, що підвищило попит.