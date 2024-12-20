Правитель Росії Володимир Путін намагається представити економіку РФ як "стабільну" і зростаючу, але реальні показники свідчать про протилежне. Зростання інфляції, високі процентні ставки та слабкі прогнози ставлять під сумнів його заяви.

Джерело: ISW

Деталі: Путін продовжує видавати російську економіку за "сильну та надійну", попри очевидні проблеми. Він визнав, що інфляція в країні сягнула 9,2-9,3%, але замість розв'язання проблем звинуватив Центральний банк РФ у неправильному регулюванні процентних ставок. Поточна ставка вже досягла 21%, а експерти прогнозують її подальше підвищення до 23%.

Спроби Путіна перекласти відповідальність на чиновників демонструють його неспроможність визнати вплив західних санкцій та економічного тиску. Особливо показовим є його твердження про те, що Росія залишається провідним експортером продовольства.

Дослівно: "Путін стверджував, що Росія здатна "впевнено стояти на власних ногах" з точки зору своєї економіки, і зазначив, що Росія залишається одним з головних світових експортерів продовольства, забувши при цьому згадати про продовження незаконного експорту Росією вкраденого зерна з тимчасово окупованих територій України".

Деталі: Аналітики ISW вважають, що такі заяви мають на меті відволікти росіян від реальних економічних проблем. The Economist підкреслює, що Україна, попри всі труднощі війни, демонструє стабільність, яка є недосяжною для російської економіки.

За даними The Economist, обмінний курс гривні залишається стабільним, а ВВП України у 2024 році зросте на 4%, у 2025 – на 4,3%. Процентна ставка в Україні наразі перебуває на 30-місячному мінімумі – 13,5%, що значно відрізняється від економічної ситуації в Росії.

Ключові висновки: