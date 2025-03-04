Ірландія підготувала додатковий пакет допомоги Україні

Уряд Ірландії схвалив додатковий пакет допомоги Україні на 100 млн євро, які буде спрямовано на закупку нелетального військового обладнання.

Про це повідомляє RTÉ News з посиланням на заступника прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса, передає "Інтерфакс-Україна".

"Заступник прем'єр-міністра Ірландії Саймон Гарріс сказав, що фінансування буде виділено на "несмертельне військове обладнання та підтримку", - йдеться у повідомленні видання.

У повідомленні зазначається, що "коли Кабмін зібрався сьогодні вранці, щоб обговорити шляхи допомоги Україні, Гарріс заявив, що "безсумнівно", рішення президента США призупинити військову допомогу країні є "дуже, дуже серйозною подією".

Зі свого боку, прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін назвав це "серйозною невдачею" і закликав до "продовження взаємодії між усіма".

Нагадаємо:

Уряд Ірландії також схвалив законопроєкт, який скасовує необхідність отримання дозволу ООН на розгортання миротворчих військ цієї країни за кордоном.

Раніше Bloomberg писав, що уряд Ірландії планує змінити свої правила відправки військ за кордон. Передбачається, що це пов'язано із можливою участю держави у миротворчій місії в Україні.