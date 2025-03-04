Ирландия подготовила дополнительный пакет помощи Украине

Правительство Ирландии одобрило дополнительный пакет помощи Украине на 100 млн евро, которые будут направлены на закупку нелетального военного оборудования.

Об этом сообщает RTÉ News со ссылкой на заместителя премьер-министра Ирландии Саймона Гарриса, передает "Интерфакс-Украина".

"Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис сказал, что финансирование будет выделено на "несмертельное военное оборудование и поддержку", - говорится в сообщении издания.

В сообщении отмечается, что "когда Кабмин собрался сегодня утром, чтобы обсудить пути помощи Украине, Харрис заявил, что "несомненно", решение президента США приостановить военную помощь стране является "очень, очень серьезным событием".

Со своей стороны, премьер-министр Ирландии Михол Мартин назвал это "серьезной неудачей" и призвал к "продолжению взаимодействия между всеми".

Напомним:

Правительство Ирландии также одобрило законопроект, который отменяет необходимость получения разрешения ООН на развертывание миротворческих войск этой страны за рубежом.

Ранее Bloomberg писал, что правительство Ирландии планирует изменить свои правила отправки войск за границу. Предполагается, что это связано с возможным участием государства в миротворческой миссии в Украине.