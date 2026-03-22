Іран пригрозив ударами по ключовій інфраструктурі країн Перської затоки

Спікер парламенту Ірану заявив, що енергетична та "життєво важлива" інфраструктура по всьому регіону стане мішенню, якщо ударів зазнають власні енергетичні об'єкти країни.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

"Одразу після того, як буде завдано удару по електроенергетичній системі та інфраструктурі нашої країни, ми вважатимемо життєво важливу інфраструктуру, а також енергетичні й нафтові об'єкти по всьому регіону законними цілями і знищимо їх незворотним чином", — написав у X Мохаммад Багер Галібаф.

Пізно в суботу Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по електростанціях Ірану, якщо країна не відкриє Ормузьку протоку протягом 48 годин.

Окремо високопоставлений іранський військовий командувач заявив, що військова стратегія країни змінилася з оборонної на наступальну.

Генерал-майор Алі Абдоллахі, який очолює головний військовий командний центр Хатам аль-Анбія, сказав, що іранські сили досі вели бойові дії "якнайкращим чином".

21 березня Трамп пригрозив атакувати іранські електростанції, якщо Іран не відкриє знову Ормузьку протоку протягом 48 годин.