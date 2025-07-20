Іран отримає нові санкції, якщо не почне перемовини щодо ядерної програми

Іран, Велика Британія, Франція та Німеччина можуть провести наступного тижня переговори щодо ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.

Видання повідомляє, що три європейські країни повідомили Тегеран про те, що відмова від відновлення переговорів призведе до поновлення міжнародних санкцій.

Перемовини можуть відновитись наступного тижня з 21 липня.

"Принцип переговорів узгоджено, але консультації щодо часу і місця їх проведення тривають. Країна, в якій можуть відбутися переговори наступного тижня, ще не визначена", - повідомляє Tasnim з посиланням на джерело.

Повідомлення про можливі переговори з'явилося після того, як глава зовнішньої політики Європейського Союзу провели першу телефонну розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Британія, Франція та Німеччина разом з Китаєм і Росією, є сторонами ядерної угоди 2015 року, укладеної з Іраном, з якої США вийшли в 2018 році. Угода скасувала санкції проти Ірану в обмін на обмеження її ядерної програми.

Британія, Франція та Німеччина до кінця серпня відновлять санкції ООН проти Тегерана, якщо ядерні переговори, які тривали між Іраном і США до початку повітряної війни між Ізраїлем та Іраном, не відновляться або не дадуть конкретних результатів.