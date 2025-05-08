Індійська валюта показала найгірше падіння з 2022 року на тлі конфлікту з Пакистаном

Індійська рупія різко знецінилася на тлі загострення ситуації з Пакистаном.

Про це пише Bloomberg.

Валюта впала на 1,1% до 85,7913 за долар, що стало найбільшим денним просіданням із лютого 2022 року.

Падіння відбулося після заяв Пакистану про збиття індійських безпілотників. У відповідь Індія повідомила, що "нейтралізувала систему протиповітряної оборони в Пакистані".

Загострення між двома ядерними державами одразу позначилося на фінансових ринках, змусивши інвесторів переглянути ставлення до ризику в регіоні.

Нагадаємо:

Індія перекрила подачу води до Пакистану через греблю Багліхар на річці Ченаб і готується зробити те саме з греблею Кішанганга на річці Джелам.

Індія заборонила імпорт усіх товарів, що походять з Пакистану або йдуть транзитом через нього, Пакистан відповів симетрично.