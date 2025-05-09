Иностранные банки избавились от рекордного количества гособлигаций Индии за почти 20 лет

В четверг, 8 мая, иностранные банки продали государственные облигации Индии на сумму 106,3 млрд рупий (1,2 млрд долл), что стало самым большим показателем с 2006 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что продажи не означают автоматический отток капитала, поскольку многие кредиторы базируются в самой Индии. Иностранные фонды продали долгов на 10 млрд рупий (117 млн долл) с начала эскалации.

По словам Нагараджа Кулкарни из Standard Chartered Plc, "хотя макропоказатели поддерживают индийские облигации, краткосрочные настроения и потоки будут зависеть от развития событий в Индии и Пакистане". Несмотря на это, банк продолжает советовать покупать пятилетние государственные облигации.

Индийские акции и облигации падают второй день подряд. Доходность 10-летних облигаций выросла на 9 базисных пунктов, после предыдущего падения на 30 пунктов в феврале. Рупия несколько стабилизировалась после худшего дневного обвала с 2022 года.

Напомним:

Индия предложила существенно сократить разрыв в тарифах с США - с почти 13% до менее чем 4%, чтобы избежать новых американских пошлин, введенных по инициативе Дональда Трампа.

Индийская рупия резко обесценилась на фоне обострения ситуации с Пакистаном.