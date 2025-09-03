Індія розраховує на підтримку Німеччини для прискорення торговельних переговорів з ЄС

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив своєму німецькому колезі Йогану Вадефулу, що Нью-Делі розраховує на підтримку Німеччини для поглиблення відносин з Європейським Союзом і прискорення переговорів про укладення угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомляє Reuters.

Вадефул перебуває з дводенним візитом в Індії і у вівторок 2 веренся був у Бангалорі.

"Ми розраховуємо на вашу підтримку в поглибленні наших відносин з Європейським Союзом і прискоренні переговорів про укладення угоди про вільну торгівлю", – сказав Джайшанкар Вадефулу на початку переговорів у Нью-Делі.

Переговори про торгівлю між Індією та ЄС зіткнулися з перешкодами через прагнення ЄС знизити імпортні податки на автомобілі та молочні продукти, одночасно вимагаючи більш суворих кліматичних та трудових норм для індійських товарів.

Індія хоче захистити місцевих фермерів, уникнути жорстких екологічних норм та зберегти контроль над юридичними спорами.

Індія щорічно торгує з ЄС товарами на суму 190 мільярдів доларів. Раніше обидві сторони домовилися про кінцевий термін укладення угоди про вільну торгівлю до кінця року.

Нью-Делі також бореться з високими митами, введеними США на індійські товари, включаючи каральний 25-відсотковий митний тариф, який президент Дональд Трамп ввів за закупівлю Індією російської нафти.

Індія різко розкритикувала як США, так і ЄС, заявивши, що вони несправедливо виокремлюють її через закупівлю російської нафти, хоча самі ведуть активну торгівлю з Москвою, незважаючи на війну в Україні.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія запропонувала знизити мита на американські товари до нуля, навіть попри те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді публічно демонстрував солідарність з лідерами Китаю та Росії на тлі торговельного тиску з боку Вашингтона.

Індія відкинула зростаючий тиск США припинити імпорт російської нафти. Міністр нафти Хардіп Пурі заявив, що ці постачання допомогли вберегти світову економіку від стрибка цін.

Президент Дональд Трамп запровадив жорстке 50%-ве мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти, порушивши десятиліття тривалі зусилля Вашингтона з налагодження тісніших зв'язків із Нью-Делі.

Нафтопереробні заводи в Індії, які є одними з найбільших покупців російської нафти, планують скоротити обсяги закупівель найближчими тижнями.

Індія призупинила плани з придбання нових американських озброєнь і літаків, що стало першим чітким сигналом невдоволення Делі після того, як президент США Дональд Трамп ввів підвищені мита на індійський експорт.

Індія заощадила мільярди доларів, наростивши імпорт дешевої нафти РФ після початку війни проти України. Але введені США каральні мита швидко нівелюють ці досягнення, і легких рішень не видно.