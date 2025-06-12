Goldman Sachs знизив ймовірність рецесії у США

Інвестиційна компанія Goldman Sachs знизила ймовірність рецесії у США на тлі полегшення торговельної політики Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Goldman Sachs у четвер знизив ймовірність рецесії в США з 35% до 30% на тлі зменшення невизначеності щодо тарифної політики Трампа.

Минулого разу компанія понизила прогноз рецесії на початку травня. Тоді ймовірність опустили з 45% до 35%. Тоді прогноз рецесії в США переглянули після тимчасового торговельного перемир’я між Вашингтоном і Пекіном.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп заявив, що за тиждень чи два торговельні партнери США отримують листи із вказаними односторонніми тарифними ставками.

Федеральний апеляційний суд дозволив Трампу продовжити застосовувати свої глобальні мита і призначив слухання справи про блокування тарифів на 31 липня.