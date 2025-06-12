Goldman Sachs снизил вероятность рецессии в США

Инвестиционная компания Goldman Sachs снизила вероятность рецессии в США на фоне облегчения торговой политики Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Goldman Sachs в четверг снизил вероятность рецессии в США с 35% до 30% на фоне уменьшения неопределенности относительно тарифной политики Трампа.

В прошлый раз компания понизила прогноз рецессии в начале мая. Тогда вероятность опустили с 45% до 35%. Тогда прогноз рецессии в США пересмотрели после временного торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином.

Напомним:

Президент Дональд Трамп заявил, что через неделю или две торговые партнеры США получают письма с указанными односторонними тарифными ставками.

Федеральный апелляционный суд разрешил Трампу продолжить применять свои глобальные пошлины и назначил слушания дела о блокировании тарифов на 31 июля.