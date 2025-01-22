Глобальні фонди охорони здоров'я просять більше приватних інвестицій

Один з найбільших у світі глобальних донорів у сфері охорони здоров'я звернеться до приватного сектору з проханням різко збільшити пожертви, оскільки занепокоєння щодо нестачі державних внесків зростає після рішення США вийти зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це пише Reuters.

Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією повідомив, що він попросить майже на 50% більше коштів від приватних осіб, включаючи благодійні організації та компанії, на загальну суму 2 мільярди доларів, коли розпочне новий раунд фінансування пізніше цього року.

Виконавчий директор Пітер Сендс заявив, що план, який має бути оголошений на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, вже був розроблений ще до виборів у США в листопаді. За його словами, міжнародні групи з надання допомоги борються з жорстким фінансовим кліматом у всьому світі, а також зі зростаючим попитом на їхню роботу - від подолання конфліктів до реагування на зміну клімату.

Під час останнього раунду фінансування Глобальний фонд зібрав 15,7 мільярда доларів на свою роботу протягом трьох років. З них 1,3 мільярда доларів надійшло від приватного сектору, зокрема від благодійних організацій, таких як Фонд Гейтсів, та компаній, таких як гірничодобувний гігант Anglo American і японська фармацевтична компанія Takeda. Фонд оголосить загальну суму коштів, яку він шукає на наступний період роботи, 2027-2029 роки, пізніше цього року.

США історично є найбільшим донором Фонду, пообіцявши надати 6 мільярдів доларів під час останнього раунду фінансування. Внески країни під час першого президентського терміну Трампа з 2016 по 2020 рік були подібними до внесків попередніх адміністрацій.

У понеділок відбулася друга інавгурація Трампа, і він швидко вирішив вийти з ВООЗ і заморозити міжнародну допомогу, що викликало шок у світовій спільноті охорони здоров'я в усьому світі.