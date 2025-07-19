Скандальні обійми: компанія відсторонила гендиректора, який ніжився із HR працівницею

Гендиректора компанії Astronomer Енді Байрон та директорка з управління персоналом Крістін Кабот усунуті від виконання обов'язків на час розслідування інциденту, коли їх спіймала камера на концерті під час обіймів.

Про це із посиланняи на Аxios пише Liga.net.

Камера спіймала двох співробітників за обіймами під час концерту гурту ColdPlay.

Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3 — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025

Компанія прокоментувала інцидент тільки через декілька днів.

"Astronomer дотримується цінностей і культури, що були з нами з моменту заснування.

Від наших лідерів очікується зразкова поведінка та відповідальність. Рада директорів розпочала офіційне розслідування. Незабаром буде надано більше деталей", – йдеться у заяві на платформі X (колишній Twitter).

Як пише Аxios із посиланням на данні аналітичної компанії Memo, про скандал прочитали понад 15 мільйонів людей, що приблизно дорівнює рівню зацікавленості щодо суперечки Трампа і мільярдера Ілона Маска.

Astronomer – це стартап, що розробляє ПЗ. Енді Байрон приєднався до компанії у 2023 році, є членом ради директорів. Особисте життя Байрона зазнало змін після скандалу: його дружина видалила прізвище Байрона зі свого профілю в соцмережах.