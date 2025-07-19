Скандальные объятия: компания отстранила гендиректора, который нежился с HR работницей

Гендиректора компании Astronomer Энди Байрон и директора по управлению персоналом Кристин Кабот отстранили от исполнения обязанностей на время расследования инцидента, когда их поймала камера на концерте во время объятий.

Об этом со ссылкой на Ахіоѕ пишет Liga.net.

Камера поймала двух сотрудников за объятиями во время концерта группы ColdPlay.

Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3 — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025

Компания прокомментировала инцидент только через несколько дней.

"Astronomer придерживается ценностей и культуры, которые были с нами с момента основания.

От наших лидеров ожидается образцовое поведение и ответственность. Совет директоров начал официальное расследование. Вскоре будет предоставлено больше деталей", - говорится в заявлении на платформе X (бывший Twitter).

Как пишет Ахіоѕ со ссылкой на данные аналитической компании Memo, о скандале прочитали более 15 миллионов человек, что примерно равно уровню заинтересованности относительно спора Трампа и миллиардера Илона Маска.

Astronomer - это стартап, разрабатывающий ПО. Энди Байрон присоединился к компании в 2023 году, является членом совета директоров. Личная жизнь Байрона претерпела изменения после скандала: его жена удалила фамилию Байрона из своего профиля в соцсетях.