Французькі акції відстають від німецьких найбільше за 31 рік: причини

Французький індекс CAC 40 відстає від німецького фондового індексу найбільше за останні три десятиліття, а політичні потрясіння в Парижі вказують на подальше падіння.

Про це пише Bloomberg.

Цього року CAC впав на 3,1%, тоді як версія німецького індексу DAX, що не враховує дивіденди, зросла на 16%. Падіння французького індексу є найбільшим річним падінням з 1993 року.

Прем'єр-міністру Мішелю Барньє загрожує вотум недовіри, який, схоже, буде винесено.

Розколотий парламент Франції не зміг подолати зростаючий дефіцит бюджету країни, що викликає занепокоєння, що інвестори можуть уникати країни.

Нагадаємо:

Французькі суверенні облігації та акції впали в середу, оскільки серед інвесторів посилилися побоювання, що суперечка навколо проєкту бюджету, який затягує паски, може призвести до падіння уряду прем'єр-міністра Мішеля Барньє.

Заява про дострокові парламентські вибори у Франції вдарила по фондовому ринку країни, який втратив статус найбільшого в Європі менш ніж через два роки після того, як забрав це звання у Британії.