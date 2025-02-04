Ferrexpo может получить иск на более 3,7 миллиарда долларов из-за незаконной добычи в Украине - Reuters

<Горнодобывающая компания Ferrexpo, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже, сообщила, что ее украинское подразделение Ferrexpo Poltava Mining (FPM) стало объектом гражданского иска на 157 млрд грн (3,77 млрд долл).

Об этом пишет Reuters.

На фоне этой новости акции Ferrexpo упали почти на 21% и достигли более чем двухмесячного минимума в 81,9 пенса.

В сообщении говорится, что причиной вероятно является незаконная добыча полезных ископаемых и продажа производственных отходов.

Сначала компанию обвиняли в незаконной продаже отходов, но теперь речь идет о нарушении в добыче недр, что, по словам истцов, нанесло ущерб окружающей среде.

В компании заявили, что FPM считает иск безосновательным и намерена решительно отстаивать свою позицию в судах. Несмотря на судебное дело, деятельность компании продолжается без изменений.

Напомним:

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении председателя правления Полтавского ГОКа Виктора Лотоуса и еще трех менеджеров компании.