Влада Естонії продаватиме покинуті біля кордону з Росією автомобілі

В Естонії будуть конфісковувати та виставляти на торги автомобілі, покинуті на кордоні з Росією.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Департамент транспорту з жовтня почне евакуювати машини, які залишаються на парковці біля КПП "Койдула" довше трьох діб.

Їх вивозитимуть на стоянку, яка охороняється, в місті Виру, за 44 кілометри від кордону.

Представник департаменту Сійм Яксі нагадав, що на парковці встановлено обмеження в 72 години, і при в'їзді водій повинен позначити дату і час початку стоянки.

"Якщо цього немає, то ми автоматично маємо право евакуювати машину", — зазначив він і послався на закон про дорожній рух, який набрав чинності з 2025 року.

За словами Яксі, власник повинен з'явитися протягом місяця, інакше автомобіль виставлять на аукціон.

Виручені кошти підуть до бюджету, в тому числі за рахунок них будуть компенсовані витрати на перевезення і зберігання.

Департамент вже почав ідентифікувати та повідомляти власників автомобілів, які тривалий час стоять на безплатній парковці біля КПП "Койдула".

Завдяки цим заходам до кінця серпня кількість покинутих машин скоротилася з 52 до 39. Більшість з них — з естонськими номерами.

При вивезенні представник департаменту складає акт з фіксацією стану машини, вказуючи підстави для переміщення.

Після цього власника повторно повідомляють електронною поштою і, за можливості, телефоном, повідомляючи про витрати, які потрібно оплатити для повернення транспортного засобу.

Вартість евакуації одного автомобіля становить 152 євро. Один місяць утримання на охоронюваній стоянці обійдеться в 237 євро плюс ПДВ.

Нагадаємо:

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країни Європи, чий кордон проходить поряд з РФ, заборонили в'їзд автомобілів з російськими номерами. Зокрема, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Фінляндія та Норвегія. У перших двох країнах Балтії транспортні засоби з російською реєстрацією конфіскують. Латвія потім передає їх Україні як підтримку в боротьбі з державою-агресором.