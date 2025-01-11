Естонія не планує будівництва спільної з Литвою та Латвією АЕС

Європейська правда

Естонія не планує спільного проєкту, пов'язаного з будівництвом атомної електростанції з Литвою та Латвією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила естонська міністерка клімату Йоко Алендер, яку цитує ERR.

За її словами, це пов’язано з тим, що у пріоритеті Естонії створення власних потужностей.

"Все ж таки зараз наш пріоритет стосується наших вітчизняних потужностей, безпека зовнішніх з'єднань на прикладі Estlink 2", – підкреслила Алендер.

Коментуючи пропозицію Литви щодо будівництва спільної електростанції, міністерка зазначила, що їй складно дати оцінку, тому що офіційного запиту не було.

"Ми не знаємо, чи мають на увазі литовці у своєму давньому проєкті спільної атомної станції і нашу участь у ньому. Дочекаємося плану литовського міністра", – додала вона.

Минулого тижня міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас заявив про намір запропонувати Латвії та Естонії побудувати спільну електростанцію.

Нагадаємо, у липні міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025 року.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.