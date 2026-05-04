eBay хочуть купити за 56 мільярдів доларів

Найбільший у світі ритейлер відеоігор GameStop робить пропозицію щодо придбання інтернет-гіганта з перепродажу eBay на суму 55,5 млрд доларів, про що компанія оголосила в неділю 3 травня ввечері.

Про це повідомляє Financial Times.

GameStop вже має 5% частку в eBay і пропонує 125 доларів за акцію, половину готівкою, а половину акціями. Це на 46 відсотків перевищує ціну закриття акцій eBay 4 лютого, у день, коли GameStop почав нарощувати свою позицію.

У листі до голови ради директорів eBay генеральний директор GameStop Раян Коен зазначив, що, на його думку, злиття може скоротити витрати та збільшити прибутки.

Коен також зазначив, що приблизно 1 600 магазинів GameStop у США нададуть "eBay національну мережу для аутентифікації, прийому, виконання замовлень та live-commerce".

Коен заявив, що обійматиме посаду генерального директора об'єднаної компанії.

GameStop за останні десятиліття втратив позиції та популярність на ринку відеоігор у зв'язку з переходом покупок в онлайн.

Однак вартість компанії стрімко зросла у 2021 році під час першої хвилі ажіотажу навколо "мем-акцій", коли роздрібні інвестори масово скуповували акції, тиснучи на великих коротких продавців, які робили ставки проти GameStop.

Ринкова капіталізація компанії впала з пікового рівня 2021 року, але залишається значно вищою, ніж до початку ажіотажу навколо "мем-акцій".

Станом на п'ятницю вартість GameStop становила приблизно 11,9 млрд доларів, тоді як eBay оцінювався в 46 млрд доларів.

Акції eBay підскочили більш ніж на 10 відсотків до 114,74 долара під час передторгових торгів у понеділок, тоді як GameStop зріс приблизно на 4 відсотки.