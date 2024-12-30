До Сирії 31 грудня прибудуть 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми – Сибіга

У вівторок до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доправлять перші 500 тонн українського борошна в рамках гуманітарної програми Grain from Ukraine (Зерно з України".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який прибув із візитом до Дамаска, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми обіцяли підтримку продовольчої безпеки й виконали обіцянку в короткі терміни. Завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доставлять перші 500 тонн українського борошна в рамках гуманітарної програми "Зерно з України". Це борошно безкоштовно роздадуть сирійським сім'ям", - сказав він на брифінгу в Дамаску в понеділок

Міністр наголосив, що цього борошна вистачить на забезпечення протягом місяця понад 33 тис. сирійських сімей або 167 тис. сирійців.

За словами міністра, це перша партія, а загалом "готові поставити в рази більше".

Нагадаємо:

Україна відправила в Сирію 500 тонн українського пшеничного борошна в межах програми "Зерно з України".

23 000 тонн української кукурудзи вирушило до Мозамбіку та Малаві в межах програми Grain from Ukraine ("Зерно з України").