Трамп домовився з Coca-Cola: у США з'явиться нова версія напою

Coca-Cola оголосила про запуск нового напою у США, підсолодженого американським тростинним цукром.

Про це йдеться у звіті Coca-Cola.

Новий продукт з’явиться восени 2025 року. Компанія зазначила, що це доповнить її "потужний асортимент" і надасть споживачам "більше вибору на всі випадки життя".

Ініціатива частково збігається з заявою президента США Дональда Трампа, який раніше повідомив, що домовився з Coca-Cola про перехід на використання тростинного цукру в американських напоях.

Coca-Cola десятиліттями використовувала кукурудзяний сироп як основний підсолоджувач у США. Тим часом дорожча версія напою з тростинним цукром, яку імпортували з Мексики, набула популярності серед американських споживачів.

Аналітики очікують, що компанія не перейде повністю на тростинний цукор, а створить нову, преміальну лінійку. Такий крок дозволить Coca-Cola задовольнити попит на "натуральніші" напої, не втрачаючи маржинальність.

Coca-Cola також повідомила про зростання чистого доходу у другому кварталі 2025 року — до $12,5 млрд (+1% до аналогічного періоду торік).