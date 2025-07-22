Трамп договорился с Coca-Cola: в США появится новая версия напитка

Coca-Cola объявила о запуске нового напитка в США, подслащенного американским тростниковым сахаром.

Об этом говорится в отчете Coca-Cola.

Новый продукт появится осенью 2025 года. Компания отметила, что это дополнит ее "мощный ассортимент" и предоставит потребителям "больше выбора на все случаи жизни".

Инициатива частично совпадает с заявлением президента США Дональда Трампа, который ранее сообщил, что договорился с Coca-Cola о переходе на использование тростникового сахара в американских напитках.

Coca-Cola десятилетиями использовала кукурузный сироп в качестве основного подсластителя в США. Между тем более дорогая версия напитка с тростниковым сахаром, которую импортировали из Мексики, приобрела популярность среди американских потребителей.

Аналитики ожидают, что компания не перейдет полностью на тростниковый сахар, а создаст новую, премиальную линейку. Такой шаг позволит Coca-Cola удовлетворить спрос на "натуральные" напитки, не теряя маржинальность.

Coca-Cola также сообщила о росте чистого дохода во втором квартале 2025 года - до $12,5 млрд (+1% к аналогичному периоду прошлого года).