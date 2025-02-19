Ціна на золото сягнула нового максимуму після тарифних погроз Трампа

В середу, 19 лютого, ціни на золото піднялися до історичного максимуму.

Про це пише Reuters.

За даними видання, спотове золото подорожчало на 0,3% до 2943,25 дол. за унцію після різкого зростання до історичного максимуму 2946,75 дол. за унцію на початку сесії. Цього року ціни рекордно зросли вдев'яте.

Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,4% до 2961 дол.

"Зростання золота, схоже, зумовлене зауваженнями президента Трампа щодо майбутніх мит на автомобілі та фармацевтичну продукцію, які можуть прокласти шлях до зростання до 3000 доларів", — сказав ринковий аналітик MarketPulse від OANDA Зейн Вавда.

Як пише Reuters, після вступу на посаду Трамп ввів 10% мито на китайський імпорт, встановив 25% мито на сталь і алюміній. Доповнюючи план тарифів, президент США заявив у вівторок, що має намір запровадити тарифи на автомобілі "близько 25%" і аналогічні мита на імпорт напівпровідників та фармацевтичних товарів.

"Я не бачу, щоб центральні банки припиняли купувати золото найближчим часом, а радше очікую, що вони продовжуватимуть диверсифікувати свої резерви в золото і підтримувати ціну на золото", — сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Ринок також зосереджений на позиції Федеральної резервної системи щодо процентної ставки, протоколи січневої наради щодо політики мають бути представлені пізніше цього дня.

Водночас срібло, що використовується в електричних компонентах, додало 0,4% до 32,99 доларів за унцію, тоді як платина для автокаталізаторів подешевшала на 0,6% до 981,56 доларів, а паладій зміцнився на 0,1% до 987,75 доларів.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження 25% мит на імпорт автомобілів, ліків і мікрочипів до США, анонсуючи новий етап загострення торговельної війни.