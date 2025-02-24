Американцы ожидают еще большего роста цен на металл в связи с приближением пошлин Трампа

Американские производители сталкиваются с ростом цен на сталь после объявления президентом Дональдом Трампом новых пошлин.

Об этом пишет Reuters.

Владелец завода в Южной Каролине Глен Колдер рассказал, что за две недели цена на сталь для его предприятия выросла на 15%. В то же время завод Брайана Нельсона в Иллинойсе вообще не может получить актуальные ценовые предложения от поставщиков.

"Они ждут пошлины", - объясняет Нельсон.

Хотя официально 25-процентные пошлины на сталь и алюминий начнут действовать 12 марта, их влияние уже ощущается. Трамп вводит эти меры, чтобы поддержать американское производство и компенсировать налоговые льготы, которые он планирует.

Но хотя это и выгодно местным металлургическим заводам, которые могут поднимать цены, производители, использующие сталь для своих товаров - от холодильников до комбайнов - сталкиваются с ростом расходов.

По данным Fastmarkets, за две недели рулон стали на Среднем Западе подорожал на 12%, до 839 долл. за короткую тонну, а с начала президентства Трампа - на 20%. Для сравнения, в Северной Европе этот показатель вырос всего на 6%, а в Восточном Китае почти не изменился.

Однако пошлины коснутся не только стали. Администрация Трампа повысила на 10% пошлины на китайские товары, что ударит по производителям, которые закупают там комплектующие.

Напомним:

Обещание президента Дональда Трампа ввести пошлины на импорт меди и алюминия в США приведет к росту расходов для местных потребителей из-за сокращения внутреннего производства и продолжительности времени, которое понадобится для восстановления отрасли.

Алюминий рекордно подорожал на Лондонской бирже металлов, поскольку трейдеры отреагировали на новые санкции США и Великобритании, которые запретили поставки российской продукции.