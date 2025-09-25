Україна обмежила ввезення з Азербайджану частини товарів

Україна обмежила ввезення сприйнятливих до ящуру видів тварин із Азербайджану через реєстрацію ящуру.

Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з розпорядженням головного державного ветеринарного інспектора від 19 вересня 2025 року, заборонено ввезення із Азербайджану сприятливих до вірусу ящуру тварин, генетичного матеріалу, сировини та продуктів від них.

Винятком стали молочні продукти, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника цього захворювання.

Нагадаємо:

У березні Держпродспоживслужба заборонила ввезення в Україну з Угорщини продукції тваринництва через спалах в цій країні ящуру.