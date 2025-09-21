Глибокий мінус: половина малого бізнесу Росії не зможе виконати план продажів

Майже половина (46%) компаній малого та середнього бізнесу (МСБ) очікують, що за підсумками року їх продажі виявляться нижчими за план.

Це, як пише The Moscow Times, показало серпневе опитування, проведене асоціацією МСБ "Опора Росії", "Промсвязьбанком", аналітичним центром НАФІ та Magram Market Research.

Перевиконати план збираються 11% (решта йдуть за планом або взагалі не мають його).

Торгові та виробничі компанії частіше за інших (48%) повідомляли про ризики невиконання плану продажів.

Створений за результатами опитувань індекс ділової активності малого та середнього бізнесу RSBI залишається близько 50 пунктів, що відокремлюють зростання від спаду: 50,4 у серпні після 50 у липні.

Невелике зростання індексу забезпечила компонента "кредити", а решта перебувають у глибокому мінусі, в тому числі "продажі".

Опитування давно фіксують проблеми з продажами: останні місяці майже половина компаній повідомляють про зниження виручки. У серпні їх було 45% після 47% в липні, виручка зросла лише у 14% компаній (13% в липні).

Нагадаємо:

Станом на 1 вересня 2025 року в Єдиному держреєстрі юросіб Російської Федерації залишилося 3,17 млн підприємств. У 2023 році їх було 3,29 млн.