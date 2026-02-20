Молдова обмежила імпорт українського м'яса птиці – бізнес вимагає відповіді

Федерація роботодавців України пропонує запровадити дзеркальні заходи проти імпорту молдовського вина після того, як молдовська сторона закрила свій ринок для української продукції птахівництва.

Про це йдеться в офіційному зверненні Федерації, у якій заявляють про системний і, на думку бізнесу, неправомірний тиск з боку Національного агентства з безпечності харчових продуктів Республіки Молдова (ANSA).

Молдова нотифікувала до СОТ тимчасову заборону імпорту українського м'яса птиці та продукції з нього, посилаючись на нібито виявлення метронідазолу. У ФРУ наголошують: такі твердження не відповідають фактичним даним і створюють штучні торговельні бар'єри для українських виробників.

"Ми говоримо не лише про один контракт чи один ринок. У воєнний час експорт - це валютна виручка, збережені робочі місця і податки, які наповнюють бюджет країни. Бізнес очікує, що держава забезпечить рівні правила гри", – зазначають у Федерації.

Отож ФРУ заявила про готовність долучитися до процедур консультацій і врегулювання спорів у межах Угоди СОТ про застосування санітарних і фітосанітарних заходів, а також виступити площадкою для медіації між українськими виробниками-експортерами та імпортерами в Республіці Молдова та відповідними компетентними органами України та Молдови.

Водночас у Федерації вважають, що у разі продовження обмежень Україна має право застосувати статтю 29 Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність", яка передбачає заходи у відповідь на дискримінаційні або недружні дії інших держав. Одним із можливих рішень називається повна заборона імпорту вина та винної продукції (код УКТ ЗЕД 2204) з Молдови.