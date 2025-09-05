Російський слід: експорт дизпалива з Індії в Євросоюз зріс на 137%

Експорт дизельного пального з Індії до Європи у серпні зріс на 137% — до 242 тис. барелів на добу (б/д) — порівняно з липнем.

Про це пише профільне видання enkorr.ua з посиланням на дані The Economic Times

Причиною стало очікуване набуття чинності заборони Європейського Союзу на пальне, вироблене з російської сирої нафти, яка має запрацювати з січня 2026 року.

Порівняно з серпнем 2024 року, експорт зріс на 73%, а також на 124% перевищив середній показник за останні 12 місяців.

Аналітики пов’язують зростання експорту з кількома чинниками: посиленням технічного обслуговування на одному з великих нафтопереробних заводів (НПЗ), очікуваним зимовим попитом і санкціями ЄС, які можуть обмежити постачання з Індії.

За їхніми прогнозами, європейський попит на індійське дизельне пальне залишатиметься стабільним до кінця 2025 року.

Індія зіткнулася з критикою з боку високопосадовців США, які звинуватили її НПЗ у спекуляції — закупівлі російської сирої нафти зі знижкою й продажу переробленого пального на Захід.

Президент США Дональд Трамп подвоїв митні ставки на індійські товари до 50%. Білий дім заявив, що цей крок спрямовано на обмеження доходів Росії від нафти, які фінансують розв’язану РФ повномасштабну війну проти України.

Індія захистила свій імпорт, наголосивши на його критичному значенні для енергетичної безпеки. Нью-Делі також розкритикував США за вибірковий підхід, зазначивши, що інші країни продовжують купувати російську нафту.

