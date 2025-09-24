Болгарія відмовиться від транзиту російського газу, без нього залишиться Угорщина та Словаччина

Болгарія розірве контракти та транзит російського газу у 2026 році, а повністю відмовиться від транзиту у 2028.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Розен Желязков під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає видання Еxpro.

За словами Желязкова, країна вже сьогодні повністю забезпечує власні потреби у газі за рахунок імпорту LNG через термінали у Греції та Туреччині.

Також Болгарія підписала угоди зі США на постачання LNG за вигідними умовами, що дозволяє гарантувати покриття внутрішнього попиту восени та взимку.

Желязков нагадав, що після завершення дії винятку ЄС Болгарія більше не переробляє російську нафту на нафтопереробному заводі Neftochim.

Крім того, країна підписала меморандум з Університетом Північної Дакоти щодо співпраці у сфері дослідження рідкісноземельних металів, що стане частиною стратегії диверсифікації енергетики та критичних ресурсів.

Нагадаємо:

Транзит російського газу до Європи через Болгарію здійснюється по газопроводу "Турецький потік".

Через цей маршрут щорічно транспортується близько 15-16 млрд куб м газу, основними напрямками є Сербія та Угорщина. Довгостроковий контракт Болгарії на імпорт російського газу завершився у 2022 році після відмови країни платити в рублях, однак транзитні поставки для сусідніх держав продовжують виконуватись.