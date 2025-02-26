"Газпром" має виплатити чеській енергетичній компанії понад 40 млн євро

Російська газова компанія "Газпром" має виплатити чеській напівдержавній енергетичній компанії ČEZ понад мільярд крон (понад 40 млн євро) за скорочення обумовлених постачань природного газу.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Зазначається, що таке рішення ухвалив Арбітражний трибунал Міжнародної торгової палати.

"Трибунал повністю задовольнив позов компанії ČEZ, яка в міжнародному арбітражному розгляді вимагала, щоб російська газова компанія «Газпром» відшкодувала збитки, що перевищують один мільярд крон", – заявив прес-секретар ČEZ Ладислав Кріж.

Збитки виникли через те, що "Газпром" у 2022 році значно скоротив постачання природного газу, який ČEZ замовив ще до російського вторгнення в Україну. Компанія була змушена покривати цей дефіцит газом, закупленим за тодішніми високими цінами.

Згідно з арбітражним рішенням, "Газпром" зобов'язаний виплатити ČEZ не лише вказану суму компенсації, а й відсотки за прострочення, а також покрити судові витрати. Якщо виплати не будуть здійснені добровільно, ČEZ домагатиметься їх примусового стягнення.

Нагадаємо:

Постачання російського "Газпрому" до Європи газопроводом "Турецький потік" після припинення транзиту через Україну в січні 2025 року досягли історичного максимуму, перевищивши 50 млн кубометрів на добу.