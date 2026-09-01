CD-диски повернули собі популярність у США, що додало доходи музичній галузі

Відновлення попиту на CD-диски сприяло зростанню доходів від продажу музичних записів у США майже на 7 % у першому півріччі 2026 року, повідомила у вівторок Асоціація звукозаписної індустрії Америки (RIAA).

Про це повідомляє Reuters.

Цей стрибок підкреслює зростаючий інтерес споживачів до ретро-форматів музики, що ґрунтується на відродженні вінілу, яке спонукало все більше артистів випускати альбоми на цьому носії.

Згідно з даними RIAA, доходи від продажу музичних записів у США у першому півріччі 2026 року зросли на 6,9% порівняно з попереднім роком і склали 6,0 млрд доларів.

Дохід від фізичних носіїв музики зріс на 25,9 % до 731,5 млн доларів, що зумовлено зростанням доходу від продажу компакт-дисків на 58,6 % та доходу від продажу вінілових платівок на 17,7 %.

Дохід від стрімінгових сервісів зріс на 4,7 % до 4,9 млрд доларів, залишаючись найбільшим джерелом доходу від продажу музичних записів.

Ці результати свідчать про "здоровий, диверсифікований ринок", який підтримує постійні інвестиції в артистів та нові способи сприйняття музики аудиторією, зазначив віцепрезидент RIAA з досліджень Метт Басс.

Дохід від платних підписок зріс на 6,4 % до 3,4 млрд доларів у першому півріччі 2026 року.

Нагадаємо:

Sony Music Group придбала каталог Recognition Music Group у Blackstone в рамках угоди на суму майже 4 млрд доларів, що надасть їй права на понад 45 000 пісень, від "Hallelujah" Леонарда Коена до "Don't Stop Believin'" гурту Journey.