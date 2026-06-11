Французька платформа запустила безкоштовний детектор ШІ-музики на стрімінгах

Французька музична платформа Deezer запустила безкоштовний онлайн-інструмент для виявлення треків, створених штучним інтелектом, у плейлистах, доступний для користувачів усіх основних стрімінгових платформ.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія також надає ліцензії на свою технологію виявлення ШІ ширшій музичній індустрії, спираючись на попередні угоди, такі як та, яку вона підписала у січні з французьким агентством з роялті Sacem.

Безкоштовний детектор дозволяє користувачам близько 20 найпопулярніших стрімінгових платформ сканувати свої плейлисти на наявність синтетичної музики

На власній платформі Deezer позначає пісні, створені штучним інтелектом, і автоматично видаляє їх з алгоритмічних рекомендацій та редакційних плейлистів

"Це перший крок до того, щоб ці треки не розмивали пул роялті якимось істотним чином", — заявили в Deezer.

Компанія посилається на дослідження Cisac 2024 року, яке показало, що 25% доходів артистів, або 4 млрд євро на рік, можуть опинитися під загрозою витіснення піснями, згенерованими ШІ, до 2028 року.

Deezer щодня отримує майже 75 000 треків, створених штучним інтелектом, що становить понад 44% його нових музичних надходжень, порівняно з 60 000 треків, про які повідомлялося на початку 2025 року.

Нещодавнє опитування Deezer та Ipsos показало, що 80% респондентів хочуть, щоб музика, створена штучним інтелектом, була чітко позначена на стрімінгових платформах.

Нагадаємо:

Sony Music Group придбає каталог Recognition Music Group у Blackstone в рамках угоди на суму майже 4 млрд доларів, що надасть їй права на понад 45 000 пісень, від "Hallelujah" Леонарда Коена до "Don't Stop Believin'" гурту Journey.