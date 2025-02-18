Будівельна криза в Німеччині: кількість дозволів на житло впала до рівня 2010 року

У Німеччині рекордно впало житлове будівництво – у 2023 році влада видала лише 215 900 дозволів на нові будинки та квартири.

Про це пише Reuters з посиланням на Федеральне статистичне відомство.

Це на 16,8% менше, ніж у 2022-му, та є найнижчим показником за останні 14 років.

Ситуація викликає занепокоєння експертів, адже зниження темпів будівництва відбувається на тлі гострого дефіциту житла у великих містах.

"Такий розвиток подій різко контрастує з нестачею житла, на яку продовжують скаржитися у мегаполісах", – зазначає головний економіст Гамбурзького комерційного банку Сайрус де ла Рубія.

Основними причинами спаду фахівці називають бюрократичні перепони, зростання витрат на будівництво та високі процентні ставки. І поки що поліпшення не передбачається – за прогнозами Німецької федерації нерухомості (ZIA), у 2024 році кількість дозволів може скоротитися до 210 000, що на 45% менше, ніж у 2023-му.

Для порівняння: уряд Німеччини ставить за мету щорічно вводити в експлуатацію 400 000 нових житлових об'єктів, проте реальні показники значно відстають.

Нагадаємо:

Німецьке промислове лобі вважає, що найбільша економіка Європи скоротиться третій рік поспіль у 2025 році, скоротившись на 0,1%.

Німеччина зараз переживає найтриваліший період економічного застою з часів Другої світової війни. ВВП майже не росте з 2019 року, а чіткого плану виходу з кризи досі немає.