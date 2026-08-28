Нафта відреагувала на новини, що Трамп не зацікавлений в угоді з Іраном

Ціни на нафту в п'ятницю знизилися й прямують до першого тижневого падіння після двох тижнів зростання: Brent може завершити тиждень зі зниженням на 5,3%, WTI — на 4,3%.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 25 центів, або 0,3%, до 89,45 долара за барель. Контракти на WTI знизилися на 22 центи, також на 0,3%, до 83,31 долара.

Попередню сесію обидва еталонні сорти завершили зростанням після повідомлення Wall Street Journal про позицію адміністрації Дональда Трампа щодо угоди з Іраном.

За даними WSJ, адміністрація Трампа неодноразово повідомляла посередникам, що не зацікавлена у відновленні червневого меморандуму про взаєморозуміння. Це ускладнює спроби поновити дипломатичні переговори.

У четвер Вашингтон заявив, що не веде переговорів з Іраном, попри зусилля інших країн відновити діалог між сторонами.

У понеділок США оголосили про санкції проти Ірану, які Вашингтон назвав "найжорсткішими в історії". Тегеран назвав їх "нелюдським і ворожим актом", що вже втратив ефективність.

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Нагадаємо:

18 серпня нафта подорожчала на тлі зриву переговорів США та Ірану й нових ризиків для постачання через Ормузьку протоку.

12 серпня Brent наблизилася до 90 доларів після атак на судна та відмови Ірану відкрити Ормузьку протоку без поступок США.