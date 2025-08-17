Бортпровідники у Канаді продовжать страйк попри рішення уряду

Бортпровідники Air Canada заявили, що продовжать страйк і оскаржать наказ про повернення до роботи, який вони вважають неконституційним, незважаючи на рішення уряду змусити їх повернутися до виконання своїх обов'язків.

Про це повідомляє Reuters.

Тисячі бортпровідників Air Canada в суботу вперше з 1985 року припинили роботу після місяців переговорів щодо нового контракту.

Канадський профспілка державних службовців заявила в заяві, що її члени продовжать страйк і запросили Air Canada повернутися за стіл переговорів, щоб "домовитися про справедливу угоду".

Найбільший авіаперевізник країни заявив, що деякі рейси все ще будуть скасовані протягом наступних 7-10 днів, поки розклад стабілізується і повернеться до нормального стану.

Канадська рада з трудових відносин (CIRB) наказала Air Canada відновити роботу, а всім бортпровідникам Air Canada і Air Canada Rouge повернутися до виконання своїх обов'язків.

CIRB діяла за вказівкою міністра праці Патті Хайду, оскільки уряд вирішив припинити страйк і вимагав обов'язкового арбітражу для виходу з тупикової ситуації з контрактом.

Нагадаємо:

Раніше найбільша авіакомпанія Канади Air Canada планує відновити польоти у неділю, на наступний день після того, як уряд видав директиву про припинення страйку бортпровідників, який спричинив скасування близько 700 щоденних рейсів і торкнувся понад 100 000 пасажирів.