Дефіцит бюджету Канади зріс до 19 млрд доларів

Канада зафіксувала дещо вищий дефіцит бюджету в розмірі 26,39 млрд канадських доларів (19,51 млрд доларів США) за перші вісім місяців 2025/26 фінансового року, оскільки державні видатки зростали швидше, ніж доходи.

Про це повідомляє Reuters.

Для порівняння, дефіцит за той самий період роком раніше становив 22,72 млрд канадських доларів, йдеться в заяві.

Витрати на програми зросли на 3,1% через збільшення витрат у всіх основних категоріях.

Витрати на обслуговування державного боргу незначно зросли на 0,3%, що відображає компенсаційний ефект від зниження короткострокових процентних ставок за казначейськими векселями та підвищення ставок за ринковими облігаціями, зазначило міністерство.

З початку року доходи зросли на 1,9%, що в основному відображає збільшення доходів від митних зборів на імпорт та доходів від корпоративного та особистого прибуткового податку.

У місячному вимірі Канада зафіксувала дефіцит у розмірі 8,02 млрд канадських доларів у листопаді, порівняно з дефіцитом у розмірі 8,21 млрд канадських доларів у листопаді 2024 року.

