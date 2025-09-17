Bolt вперше запускає водневі автомобілі

Естонська компанія з перевезення пасажирів Bolt запускає в Таллінні перший водневий парк з нульовим рівнем викидів - країна розширює інфраструктуру зеленого палива.

Про це повідомляє Mobility Plaza.

Мешканці Таллінна тепер можуть бронювати поїздки на автомобілях на водневому паливі через застосунок Bolt. Це вперше в країнах Балтії.

Автопарк із 30 автомобілів Toyota Mirai буде поступово розгорнуто по всьому місту. Ініціатива підтримується проєктом "зеленого" водню, який включає виробничу та заправну інфраструктуру на енергетичному комплексі Väo компанії Utilitas, придбання водневих автомобілів у ELKE Auto та відкриття у цьому році другої заправної станції на об'єкті Alexela на Peterburi Road.

"Зелений водень наразі є єдиною альтернативою, здатною замінити викопне паливо не лише в транспорті, а й у різних промислових секторах, – сказав Айво Локк, керівник відділу бізнес-аналізу в Utilitas. - Обсяги залишаються невеликими, і це пілотний проєкт, але потенціал значний".

Для Bolt додавання водневих авто розширює пропозицію транспортних засобів з низьким рівнем викидів. Це впровадження відповідає директиві Євросоюзу, яка вимагає від Естонії створити загальнонаціональну мережу альтернативного палива з водневими заправними станціями, доступними на транспортних вузлах та кожні 200 кілометрів вздовж основних автомагістралей до 2030 року.

"Будуючи водневі заправні станції, ми прокладаємо шлях для нового екологічно чистого виду палива в Естонії, – сказав Артур Діанов, керівник відділу розвитку альтернативних видів палива в Alexela. - Перша станція вже працює у Вяо для бізнес-клієнтів, а пізніше цього року ми відкриємо першу в Естонії водневу станцію, доступну для роздрібних покупців".

Mirai — потужний електромобіль на водневому паливі.

