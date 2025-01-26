Bloomberg: НАТО починає ділитися засекреченою інформацією з промисловістю і ЄС

НАТО починає процес передачі оборонній промисловості деяких своїх надсекретних даних, які визначають, яке озброєння і техніку повинні виробляти країни-члени.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За словами людей, які побажали залишитися анонімними, Альянс шукає спосіб висловити деякі з узагальнених показників у форматі, яким можна було б безпечно поділитися, щоб переконати компанії збільшити свої виробничі потужності.

Цей крок вимагатиме консенсусу між членами Альянсу і, за словами одного зі співрозмовників, може відбутися протягом наступних кількох місяців.

За словами співрозмовників, в рамках окремої процедури Альянс також розпочав процес обміну деякими засекреченими стандартами з Європейським Союзом. Зважаючи на секретність інформації, вони будуть оприлюднюватися поступово, в міру того, як НАТО опрацьовуватиме їх і оновлюватиме стандарти.

Ці стандарти є військовими критеріями, спрямованими на гармонізацію збройних сил країн-членів і досягнення оперативної сумісності між союзниками. Вони можуть включати, наприклад, калібри озброєнь або спільну військову лексику.

Отримання цієї інформації може дозволити ЄС гармонізувати норми як у військових питаннях, так і в питаннях подвійного використання, таких як радіочастоти.

Представник НАТО заявив, що Альянс зробив кроки з обміну своїми стандартами, в тому числі з ЄС, в рамках своїх нових оборонних планів. Він також тісніше співпрацює з промисловістю, сказав посадовець.

Нещодавно НАТО поділився з ЄС стандартами несекретних матеріалів, і комісар Європейського Союзу з питань оборони Андрюс Кубілюс назвав цей крок "безпрецедентним" проявом довіри.

За словами людей, знайомих з цим питанням, цей крок був зроблений з ініціативи генсека Марка Рютте. Колишній прем'єр-міністр Нідерландів зосередився на зміцненні зв'язків між НАТО і ЄС після вступу на посаду в жовтні.

Рютте також наполегливо закликав оборонну промисловість, в основному в Європі, нарощувати виробництво.

Як повідомлялося, Рютте та чимало європейських лідерів погоджуються, що теперішнього цільового показника НАТО у 2% оборонних витрат вже недостатньо, щоб Європа могла почуватися у безпеці через декілька років.

Це сталось на тлі намірів Дональда Трампа вимагати від союзників у НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що його країна планує у 2026-2030 роках витрачати на оборону 5-6% ВВП.

Європейська правда