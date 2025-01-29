Біженці з України в Польщі зможуть отримати фіндопомогу для оренди житла

Біженці з України в Польщі, які проживають у центрах колективного розміщення, можуть отримати кошти на оренду житла.

Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на Вікторію Захарову з фонду Siła Jedności, який реалізує ініціативу в Люблінському воєводстві.

"Люди отримують підтримку у вигляді фінансування оренди квартири терміном на шість місяців. Це робиться для того, щоб вони могли стати незалежними, якщо вони хочуть залишитися в Польщі. Підтримка необхідна, тому що інтеграція іноді може бути нелегкою, особливо для людей, які живуть у центрах розміщення", – каже вона.

Захарова додає, що люди, які перебувають у центрах колективного розміщення, часто не можуть дозволити собі навіть найдешевше житло. Це стосується багатодітних сімей, одиноких матерів, сімей з дитиною-інвалідом, пенсіонерів.

Підтримку пропонують також при пошуку роботи.

Нагадаємо:

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) повідомила про призупинення програми для українців, які втікають до Сполучених Штатів від війни, United for Ukraine (U4U).