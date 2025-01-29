Беженцы из Украины в Польше смогут получить финпомощь для аренды жилья

Беженцы из Украины в Польше, проживающие в центрах коллективного размещения, могут получить средства на аренду жилья.

Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на Вікторію Захарову з фонду Siła Jedności, який реалізує ініціативу в Люблінському воєводстві.

"Люди получают поддержку в виде финансирования аренды квартиры сроком на шесть месяцев. Это делается для того, чтобы они могли стать независимыми, если они хотят остаться в Польше. Поддержка необходима, потому что интеграция иногда может быть нелегкой, особенно для людей, которые живут в центрах размещения", - говорит она.

Захарова добавляет, что люди, которые находятся в центрах коллективного размещения, часто не могут позволить себе даже самое дешевое жилье. Это касается многодетных семей, одиноких матерей, семей с ребенком-инвалидом, пенсионеров.

Поддержку предлагают также при поиске работы.

Напомним:

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) сообщила о приостановлении программы для украинцев, которые бегут в Соединенные Штаты от войны, United for Ukraine (U4U).