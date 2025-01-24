Банк Японії підвищив процентні ставки до максимуму за 17 років

Банк Японії підвищив процентні ставки до найвищого рівня з часів світової фінансової кризи 2008 року і переглянув свої прогнози щодо інфляції, підкресливши свою впевненість у тому, що зростання заробітних плат утримає інфляцію на рівні 2%.

Про це пише Reuters.

Банк Японії підвищив короткострокову облікову ставку з 0,25% до 0,5% - рівня, якого Японія не бачила вже 17 років.

Рішення знаменує собою ще один крок, який Японія робить для того, щоб відійти від дефляції та стагнації економічного зростання, які переслідували країну протягом десятиліть.

Це рішення стало першим підвищенням ставки Банком Японії з липня минулого року і відбулося через кілька днів після інавгурації президента США Дональда Трампа, який, ймовірно, змусить світових політиків бути пильними перед потенційними наслідками від загрози підвищення тарифів.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що центральний банк продовжить підвищувати процентні ставки в міру зростання заробітної плати і цін, додавши, що є можливість ще більше підвищити вартість запозичень, перш ніж вона досягне рівня, який вважається нейтральним для економіки.

Але він не дав жодних підказок щодо термінів і темпів майбутнього підвищення ставок, заявивши, що рішення базуватиметься на тому, як скоро інфляція в Японії досягне цільового показника, встановленого Банком Японії.

Єна зросла на 0,8% до 154,845 за долар після прийняття цього рішення, але після пресконференції Уеда втратила свої позиції. Дохідність дворічних японських облігацій ненадовго зросла до 0,725% - рівня, який востаннє спостерігався в жовтні 2008 року.