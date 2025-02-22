Баффет зафіксував рекордний прибуток від інвестицій у страховий бізнес

Berkshire Hathaway Воррена Баффета втретє поспіль зафіксував рекордний річний операційний прибуток.

Про це повідомляє Reuters.

Операційний прибуток зріс на 27% до 47,44 млрд дол у 2024 році з 37,35 млрд дол у 2023 році.

Цьому сприяло значне збільшення доходів від андеррайтингу та інвестицій у страховому бізнесі.

Операційний прибуток у четвертому кварталі також встановив рекорд, збільшившись на 71% до 14,53 млрд дол, або близько 1,010 дол на акцію класу А, з 8,48 млрд дол роком раніше, що відображає прибутки від страхових операцій та від зміни валютних курсів.

Квартальний чистий прибуток склав 19,69 млрд дол, або 13,695 дол на середню еквівалентну акцію, через те, що вартість активів Berkshire в Apple, American Express та інших акціях зросла. За рік чистий прибуток склав 89 мільярдів доларів.