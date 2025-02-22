Баффетт зафиксировал рекордную прибыль от инвестиций в страховой бизнес

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в третий раз подряд зафиксировал рекордную годовую операционную прибыль.

Об этом сообщает Reuters.

Операционная прибыль выросла на 27% до 47,44 млрд долл в 2024 году с 37,35 млрд долл в 2023 году.

Этому способствовало значительное увеличение доходов от андеррайтинга и инвестиций в страховом бизнесе.

Операционная прибыль в четвертом квартале также установила рекорд, увеличившись на 71% до 14,53 млрд долл, или около 1,010 долл на акцию класса А, с 8,48 млрд долл годом ранее, что отражает доходы от страховых операций и от изменения валютных курсов.

Квартальная чистая прибыль составила 19,69 млрд долл, или 13,695 долл на среднюю эквивалентную акцию, из-за того, что стоимость активов Berkshire в Apple, American Express и других акциях выросла. За год чистая прибыль составила 89 миллиардов долларов.