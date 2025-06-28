Воррен Баффет пожертвував рекордні 6 мільярдів доларів своїх акцій

Воррен Баффет пожертвував у п'ятницю акцій Berkshire Hathaway на 6 мільярдів доларів Фонду Біла та Мелінди Гейтс та чотирьом сімейним благодійним організаціям.

Про це повідомляє Reuters.

Це найбільша щорічна пожертва Баффета за два десятиліття.

Він пожертвував 9,43 мільйона акцій Фонду Гейтсів, 943 384 акції Фонду Сьюзан Томпсон Баффет і по 660 366 акцій трьом благодійним організаціям, очолюваним відповідно його дітьми Говардом, Сьюзі та Пітером: Фонду Говарда Г. Баффета, Фонду Шервуда та Фонду NoVo.

Після пожертви Баффет все ще володіє 13,8% акцій Berkshire. Він також підтвердив, що не має більше наміру продавати акції Berkshire.

Минулого року він змінив своє заповіт, призначивши 99,5% свого залишкового багатства після смерті благодійному фонду, який контролюють його діти. Вони матимуть близько десяти років, щоб розподілити ці гроші, і повинні одностайно вирішити, куди їх спрямувати.

Сьюзі Баффет очолює Фонд Сьюзан Томпсон Баффет, який фінансує репродуктивне здоров'я і названий на честь її матері, яка була першою дружиною Воррена Баффета.

Фонд Говарда Баффета зосереджується на глобальному голоді, боротьбі з торгівлею людьми, він також значною мірою підтримує Україні, зокрема допомагав відновлювати харківську друкарню "Фактор-друк".

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