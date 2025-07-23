Акции Toyota и Honda взлетели после новой торговой сделки Трампа

Японский фондовый рынок завершил торги ростом после новостей о новом торговом соглашении между США и Японией.

Об этом пишет Reuters.

На фоне договоренностей между Вашингтоном и Токио о снижении пошлин на импорт автомобилей, японский индекс Nikkei вырос почти на 4%, достигнув самого высокого уровня за год. Наибольший рост продемонстрировали акции автоконцернов - котировки Toyota подскочили более чем на 14%, а Honda - почти на 11%.

США согласились не вводить новые пошлины, зато Япония пообещала инвестировать 550 миллиардов долларов в США, в частности купить 100 самолетов Boeing и увеличить оборонные расходы на американские компании до 17 миллиардов долларов ежегодно.

Пошлины на японские автомобили сокращаются до 15% вместо ранее установленных 27,5%, а запланированные дополнительные сборы с 1 августа будут снижены с 25% до того же уровня.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании долгожданного торгового соглашения с Японией, которое еще несколько недель назад казалось недостижимым для союзников и основных торговых партнеров.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп угрожает ввести более высокие тарифы на японский экспорт в США из-за, как он утверждает, нежелания страны покупать рис, выращенный в Америке.

Хотя в прошлом году страна купила у США риса на сумму 298 миллионов долларов в США, согласно данным торговой статистики Бюро переписи населения США. Между январем и апрелем этого года Япония купила риса на сумму 114 миллионов долларов, говорится в публикации CNN.

Ранее сообщалось, что Япония рассматривает возможность увеличения импорта сои и риса как уступку на торговых переговорах с США относительно введенных президентом Дональдом Трампом масштабных тарифов

Ранее сообщалось, что Япония достигла "определенного прогресса" в пятом раунде торговых переговоров с представителями США, направленных на отмену пошлин, которые вредят японской экономике.