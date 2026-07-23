Енергокомпаній США отримали вигоду від атаки на танкери Саудівської Аравії

Акції американських енергетичних компаній зросли в четвер після того, як атаки хуситів на саудівські танкери підняли ціну Brent вище $100 за барель.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 6,7% — до $100,37 за барель, перевищивши позначку $100 уперше з 26 травня. Американська WTI зросла на 5,5% — до $91,91 за барель.

Акції Exxon Mobil і Chevron додали 1,6% та 1,9% відповідно. Папери Diamondback Energy, Devon Energy, ConocoPhillips і Occidental Petroleum зросли на 1,7-2,7%.

Акції нафтопереробних компаній Valero Energy, Marathon Petroleum і Phillips 66 подорожчали на 1,1-1,3%.

Нафта дорожчає п'ятий день поспіль після того, як хусити атакували два танкери із саудівською нафтою в Баб-ель-Мандебській протоці та оголосили морську блокаду саудівських поставок. Це створило ризик перебоїв ще на одному ключовому маршруті поряд з Ормузькою протокою.

За оцінкою PVM Energy, перенаправлення танкерів може збільшити час доставки нафти із саудівського порту Янбу до Китаю більш ніж удвічі — з понад 20 до більш ніж 50 днів.

Нагадаємо:

20 липня єменські хусити оголосили про початок морської блокади Саудівської Аравії.

Пізніше вони попередили судноплавні компанії, що всі судна, які завантажують або розвантажують вантажі в портах Саудівської Аравії, можуть стати цілями.

Ціни на нафту продовжили зростання зранку 23 липня після атак єменських хуситів, яких підтримує Іран, на два саудівські танкери в Червоному морі, що ескалувало війну на Близькому Сході.

Ціна на нафту Brent підскочила більш ніж на 6% і перевищила $100 за барель уперше з травня після ударів хуситів по двох саудівських танкерах у Червоному морі.