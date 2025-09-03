Аграрии фиксируют падение урожайности зерна. Случайность или тренд?

Госстат сообщил, что в 2025 году урожайность зерновых культур в Украине значительно снизилась по сравнению с 2024 годом. Эксперты объясняют, что объемы производства зерна сокращаются прежде всего из-за позднего начала жатвы и плохой погоды.

Сбор урожая идет медленно. К 22 августа аграрии собрали 27,25 млн тонн зерна с 6,7 млн га (60% посевов). Лидером по объемам является пшеница: с 4,87 млн га собрано более 21 млн тонн. Средняя урожайность существенно уступает прошлогодней.

По словам главы аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светланы Литвин, текущая урожайность на 19% меньше, чем прошлогодняя, и на 13% ниже среднего показателя последних пяти лет.

И. о. первого вице-президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Игорь Гриник также отмечает значительное падение урожайности. По его оценкам, в 2025 году озимой пшеницы соберут на 7,8% меньше, ячменя - на 7,1% меньше, чем в 2024-м. Средняя урожайность озимой пшеницы упала с 4,3-4,5 тонны с га в 2024 году до 3,1 тонны с га в 2025-м, озимого ячменя - с около 4 тонн с га до 3,3 тонны с га.

Ученый отмечает глубокие региональные различия: в основных зерновых областях юга и востока (Херсонская, Николаевская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская) средняя урожайность озимых зерновых культур составляет 1,25-2,9 тонны с га, тогда как в центральных и западных - 5-6 тонн с га.

Основная интрига связана с поздними культурами, прежде всего кукурузой. Ее только начинают собирать и именно от нее зависит, уменьшится ли урожай в 2025 году.

Несмотря на длительную жару, ситуация обнадеживающая. Большинство посевов сконцентрировано в северных и центральных регионах (Сумщина, Полтавщина, Черниговщина, Киевщина), где летом выпало достаточно осадков. Поэтому даже с учетом потерь посевов на юге в масштабах страны кукурузный урожай ожидается неплохим.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий прогнозирует, что урожай кукурузы в 2025 году составит около 28 млн тонн, это больше, чем в 2024-м. Эксперты НААН говорят о 27 млн тонн, то есть урожай примерно равен показателю прошлого года.

Лучший урожай кукурузы компенсирует существенное падение сбора других зерновых культур, поэтому общий урожай будет лишь на 3-7% меньше, чем в 2024 году.

По прогнозам Института аграрной экономики, урожайность кукурузы ожидается на уровне 66,4 ц/га, что на 1,9% больше предыдущего года, проса - 18,3 ц/га, на 11,7% меньше, а гречихи - 12,7 ц/га, что на 0,9% меньше показателей 2024 года. По подсолнечнику прогноз урожайности составляет 20,7 ц/га, а по сое - 22,7 ц/га, что соответственно на 0,7% и на 14% меньше прошлогодних показателей.

Почему снизилась урожайность

Первая виновница - погода: весна выдалась маловодной, а лето - жарким и засушливым. Больше всего "досталось" югу и востоку. Потери урожая на 1,2 млн га в 2025 году из-за засухи составили 30-50%. Даже современные засухоустойчивые сорта не реализовали свой потенциал. Колос просто не наполнился. В июне-июле зерно преждевременно созрело мелким из-за нехватки дождей. Ветер и жара "домолотили" остальное.

Ученый Института аграрной экономики Дмитрий Людвенко отметил, что северо-запад лучше приспособлены к климатическим экстремумам. Там больше осадков, выше влажность почв, меньше подверженность засухам и стабильные температурные условия. "Не менее важным является также внедрение в регионе северо-запад современных технологий и инновационных аграрных практик, в частности: нулевая обработка почвы (no-till farming), органическое земледелие, использование качественного семенного материала, удобрений и защиты растений", - добавил он.

"На востоке и юге логика такова: сначала оценивают, какую урожайность реально можно получить при имеющихся погодных условиях, и уже под этот уровень подбирают технологии и расходы. В центре и на западе, где достаточно влаги, мыслят наоборот - ищут, как с помощью инструментов и технологий максимально повысить урожайность", - отмечает директор агропромышленного департамента группы "Агротрейд" Александр Овсяник.

Второй фактор, ударивший по урожайности, - война. В частности, подрыв Каховской ГЭС в 2023 году оставил поля Херсонщины, Запорожья и части Днепропетровщины без животворной днепровской воды, ведь оросительные системы были выведены из строя. Если раньше благодаря оросительным каналам кукуруза и соя давали по 8-10 тонн с га, то теперь в пересохшей земле уродили крошечные 1-2 тонны с га.

"Если бы в этих регионах было орошение, потерь можно было бы избежать. Там могли вырасти от 3 до 4 миллионов тонн зерновых и масличных культур", - говорит Высоцкий.

Третья причина падения урожайности - финансовые и логистические проблемы у фермеров. Эти трудности заставили их экономить на удобрениях и средствах защиты растений.

"Истощенные земли, которые получают все меньше удобрений, уже не способны показывать прежние показатели производительности, а из-за недостатка средств защиты растения стали более уязвимы к болезням и вредителям", - констатируют в НААН. Иными словами, аграрии вынуждены выживать, снижая расходы, а это неизбежно бьет по урожайности.

"Высокая цена на удобрения заставила многих экономить в засушливых регионах - это также ударило по урожайности", - рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Дополнительно истощают почвы посевы подсолнечника, говорят ученые. Это растение оставляет мало питательных веществ и влаги, из-за чего последующие культуры испытывают дефицит ресурсов. Низкий уровень минерального питания, нарушение севооборота и использование дешевых сортов удобрений снижают урожай уже в течение нескольких лет.

Заработают ли фермеры

В сезоне 2024-2025 годов Украина экспортировала 40,1 млн тонн зерна - на 21% меньше, чем в предыдущем маркетинговом году. Однако с финансовой точки зрения сектор почти не проиграл. Мировые цены на зерно в 2024 году резко выросли, поэтому экспортная выручка снизилась лишь на 2% (с 8,3 млрд долл. до 8,1 млрд долл.).

Повторится ли эта ситуация в 2025 году? Пока что рынок дает противоречивые сигналы.

С одной стороны, закупочные цены "высокие, действительно хорошие" и почти не падают даже в пик уборки урожая, отмечают в Минэкономики. Из-за высокого спроса на фоне военных рисков и ограничений предложения некоторые покупатели готовы платить больше, лишь бы получить украинское зерно даже в сложных логистических условиях.

С другой стороны, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует рекордный урожай. Поэтому ожидается, что в 2025-2026 маркетинговом году мировые цены на пшеницу, кукурузу и ячмень будут ниже, чем в прошлом году.

По прогнозу Всемирного банка, в 2025 году мировые цены на зерно упадут на 11%. Подобные прогнозы дает и Министерство сельского хозяйства США: средняя цена 1 бушеля (35,24 литра) пшеницы в США снизится с 5,5 долл. в 2024 году до 5,3 долл.

По расчетам ЭП, если снизятся и мировые цены (на 11%), и украинский урожай (до 35-38 млн тонн), то Украина недополучит 0,9-1 млрд долл. экспортной выручки.

Зато урожайность может относиться в последующие годы, прогнозируют в Институте аграрной экономики. Там считают, что в 2026 году она может вырасти до 4,8-5,1 т/га. Это станет самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения.