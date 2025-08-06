Насекомые-обжоры. Грозит ли Украине саранча и как ей противодействовать

На юге Украины бушуют стаи саранчи, которая уничтожает всю растительность. Может ли вредитель добраться до других регионов и как ему противостоять?

Украинцы распространяют в социальных сетях потрясающие видео и фото, на которых стаи саранчи движутся будто единым организмом и уничтожают все на своем пути. Такое явление наблюдают преимущественно в южных областях страны.

Саранча для Украины - не что-то новое. Здесь распространены 22 вида саранчовых, однако не все они опасны. Обычно они живут поодиночке и только два вида - "Прус итальянский" и "Саранча перелетная" - объединяются и несут угрозу, рассказывает старший научный сотрудник Института защиты растений НААН Андрей Федоренко.

"Летом 2025 года произошло одно из самых массовых нашествий саранчи в Украине. Как правило, вспышки такой интенсивности фиксируются раз в семь лет", - говорит исполнительный директор Семенной ассоциации (НАУ) Сюзанна Григоренко. По ее словам, саранча появилась в июне и максимально активизировалась в июле.

Причины активизации саранчи

Двигателем для увеличения численности саранчи стала катастрофа на Каховской ГЭС.

"После разрушения дамбы опустошились большие массивы, которые были под водой. Теперь они поросли камышом, там специфическая растительность. Это идеальный очаг для развития саранчовых. Перелетная саранча любит пересыхающие водоемы. Там остаются рыхлые почвы, которые хорошо прогреваются", - отмечает Федоренко.

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Другими причинами распространения саранчи стали глобальное изменение климата и потепление. "Климат в южных регионах Украины становится похожим на климат традиционных ареалов саранчи - Северной Африки или Средней Азии, откуда и происходит это насекомое. Ему у нас нравится, жара дает условия для размножения", - говорит Григоренко.

Из-за боев и оккупации часть земель в Украине должным образом не обрабатывается, поля зарастают сорняками. Это тоже способствует размножению саранчовых.

Чем опасны эти насекомые

Стаи саранчи могут уничтожить урожай на сотнях гектаров за несколько часов. Она ест почти все, а направление ее движения сложно предсказать. По оценкам фермеров, потери урожая из-за саранчи достигают 25-100% в зависимости от культуры и места поражения.

"Саранча предпочитает кукурузу, подсолнечник, пшеницу и сорго. Также может поедать бобовые, овощные и бахчевые культуры. Если на пути саранчи нет ценных сельскохозяйственных культур, она легко переходит на дикорастущие травы и сорняки", - объясняет председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Он подчеркивает, что саранча поедает все: от сочных листьев до крепких стеблей, оставляя после себя опустошенные земли. По словам исполнительного директора НАУ, если лето останется жарким и сухим, не будет оперативных обработок инсектицидами и не будут контролироваться очаги личинок, это может привести к массовому расширению ареала и уничтожению урожаев на тысячах гектаров.

Масштабы проблемы

По информации территориальных органов Госпродпотребслужбы, в 2025 году увеличение численности саранчовых зафиксировали в трех областях. В частности, на Херсонщине 23 июня ввели особый режим защиты растений. Там провели мероприятия по локализации и ликвидации очагов насекомых на площади 297 га.

15 июля ввели особый режим защиты растений на территории Кушугумского поселкового совета Запорожской области. В Матвеевской громаде превентивно обработали химическими препаратами кукурузу и томаты на площади 900 га.

В начале июля в Болградском районе Одесской области зафиксировали миграцию саранчовых, в частности на полях, где уже собрали урожай рапса, пшеницы и ячменя. В службе сообщили, что насекомых локализовали и ликвидировали.

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В Госпродпотребслужбе заявляют, что на территории Херсонской области саранчу ликвидировали и что "особый режим защиты растений", возможно, вскоре отменят. Уничтожили очаги насекомых в Одесской области. В Запорожской области мероприятия продолжаются, сейчас саранча мигрировала в сторону временно оккупированных территорий.

В июле зафиксировали единичные случаи появления саранчи в Киевской, Житомирской и Винницкой областях, рассказывает Григоренко. По ее мнению, Полтавская область - среди следующих уязвимых территорий. Поскольку саранча может преодолевать сотни километров в день, то она может появиться и в других центральных областях.

"Если локализовать очаги, вести постоянный мониторинг (особенно строго контролировать южные и засушливые регионы), обеспечить обработку инсектицидами на региональном уровне, то можно сдержать распространение саранчи", - говорит Григоренко.

Как противодействовать

Есть несколько способов борьбы с саранчой, в частности глубокая вспашка или дискование осенью, говорит менеджер по агротехнологиям LNZ Group Сергей Корнюшенко.

При использовании химикатов действовать нужно быстро, поскольку саранча способна перелетать на сотни километров по ветру. Самый эффективный способ - опрыскивание с авиации, подчеркивает Корнюшенко. Однако приближенность к линии фронта не позволяет использовать его на всех участках, где это необходимо.

"Опрыскиватели, которые есть в хозяйствах, малоэффективны. Часть саранчи успевает убежать на другие поля и эффективность обработки снижается на 30-40%", - отмечает он.

По мнению Григоренко, наиболее эффективный метод борьбы с саранчой - обработка растений инсектицидами: "На ранней стадии применяют препараты на основе неоникотиноидов. Они попадают в ткань растения и защищают его от вредителей. Чтобы обеспечить мгновенное действие, используются пиретроиды в повышенных дозах".

По ее словам, большим ячейкам саранчи эффективно противодействуют препараты из группы фосфорорганических соединений (хлорпирифос) с адъювантами для лучшего прилипания. Впрочем, они могут быть опасны для полезных насекомых, например, пчел.

Корнюшенко отмечает, что существуют культуры, которые саранча в основном обходит, например, просо. Однако его прорастание до колошения длится 45-50 дней даже при наличии влаги, поэтому этот метод для оперативного реагирования не подходит.